Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли несоответствия в истории ее борьбы с раком





Недавно в Instagram-аккаунте Заворотнюк появилась запись о том, что актриса передает поздравление и благодарность тем, кто ее поддерживает. Запись снабдили архивным снимком артистки, в связи с чем фолловеры высказали свое возмущение. Оказалось, многие недовольны тем, что их держат в неведении. Многие отмечают, что никто не знает, как Заворотнюк выглядит сейчас. В Сети подчеркивают отсутствие доказательств болезни, а также сокрытие новой информации о самочувствии публичной личности. Мнение о том, что у Заворотнюк диагностирован рак, остается неподтвержденным.Некоторые подписчики заподозрили знаменитость в обогащении за счет сбора средств. Однако родственники артистки неоднократно сообщали о том, что не ведут прием денег на лечение.