В Индии планируют выпускать АК-203 сотнями тысяч вместе с Россией





Российские производители оружия намереваются выпустить около 100 тысяч автоматических винтовок АК-203. Остальную часть партии, которую закупят власти Индии, изготовят на предприятии с сотрудниками обеих стран. Подобная инициатива будет утверждена через месяц в соответствии с индийско-российским соглашением о приобретении отечественного оружия. Началом производства займутся представители OFB и «Рособоронэкспорта» со стороны РФ. Что касается завода, то он расположен в населенном пункте Корва в штате Уттар-Прадеш.Стоит отметить, что зарубежная организация владеет 50,5% акций. Фирма располагает всеми необходимыми лицензиями на изготовление АК-203. Кроме прочего, ВС Индии хотят вооружить новейшими SIG-716, десять тысяч экземпляров которого уже было направлено войскам. Поскольку от планов о перевооружении всех военнослужащих подобными винтовками отказались из-за финансовых трудностей, индийские власти решились на сотрудничество с российскими оружейными предприятиями.