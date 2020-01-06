Дочь Леонида Якубовича Варвара сфотографировалась обнаженной в ванной с розовой водой

О семье Леонида Якубовича практически ничего не известно, поскольку телеведущий и его родные не афишируют личную жизнь. Поэтому многих удивила необычная фотография 21-летней Варвары, которую она сделала в ванной. Дочь Якубовича сравнила розовую воду с идеальной жизнью, о которой все мечтают.Кроме символического и философского контекстов фотография никакого смысла не несет. Варвара Якубович твердо уверена, что счастливая жизнь не может протекать без трудностей и препятствий. Все это позволяет развиваться, а ошибки помогают преодолевать сложности и двигаться дальше.