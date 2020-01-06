Компания Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H





Новинка войдёт в состав Intel Core 10 поколения. Процессоры предусмотрены как составляющие ноутбуков и замена 9-й генерации устройств - Coffee Lake Refresh-H. На сегодня остаётся неизвестным, какие именно особенности получат продукты семейства Comet Lake-H. Предположительно, все данные производитель раскроет на выставке CES 2020.При этом имеются данные о выпуске моделей из линеек Core i5, i7 и i9. Для первых предусмотрены 4-ядерные конструкции. Для i7 характерно наличие 6 ядер, а флагманские i9 получат 8 ядер с возможностью работы в 16 потоков. В сущности, значительных отличий от текущего поколения процессоров не будет, поскольку в условиях техпроцесса 14 нм довольно сложно добиться резкого увеличения эффективности.Частота работы станет больше. В анонсе Intel упоминается отметка в 5 ГГц и более для продуктов линейки i7. Соответственно, для Core i9 показатель должен стать еще большим. При этом относительное увеличение, вероятно, не сможет превзойти шаг в 200 МГц.