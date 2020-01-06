Маргарита Готовцева опасается за здоровье дочек, отобранных Никитой Зайцевым





Согласно судебному решению, дети Маргариты Готовцевой и Никиты Зайцева будут проживать с матерью. Однако даже сейчас она не может забрать дочерей к себе. Бывший муж и его родственники не дают видеться с ними. В своем микроблоге экс-супруга хоккеиста призналась, что боится за здоровье и психологическое состояние дочерей. На личном видео, которое отправил ей Никита Зайцев, видно, что старшая наследница имеет скованную походку и тик левой руки. Готовцева считает, что из детей делают калек, а особенно она переживает за младшую дочь, которая более замкнутая и все переживает внутри себя.В комментариях фолловеры поддержали Готовцеву в трудный момент.