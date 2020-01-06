Экипаж судна «Адмирал Григорович» провел учения во время условного пожара





Пресс-служба Южного военного округа Черноморского флота предоставила информацию о ходе учений на борту корабля «Адмирал Григорович» в пункте базирования. По легенде испытаний, личный состав должен был бороться с результатами возгорания и задымления в одном из отсеков судна. После сигнала тревоги экипаж был поднят на выполнение оперативных мероприятий с аварийно-спасательной группой. Участниками была проведена разгерметизация отсека, обустройство рубежей обороны и тушения пожара, локализовав его.Кроме прочего, военнослужащие отработали навыки по использованию индивидуальных средств защиты, которую дополнили развертыванием системы пожаротушения. Представители ВМФ сообщают, что подобные учения являются обязательным элементом подготовки экипажей кораблей Черноморского флота. Это связано с установкой на повышение живучести каждого моряка, что достигается оттачиванием инструкций и подходов во время чрезвычайных ситуаций.