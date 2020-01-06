Как живут бывшие участницы «Дом – 2», которым 30+, без мужа и детей





Либерж Кпадону никогда не скрывала, что мечтает о семье и детях. В рамках проекта она даже вышла замуж за Евгения Руднева. Кажется, он ничего не имел против детей, но в итоге все-таки их союз распался достаточно быстро. После девушку долгое время преследовали в прямом смысле слова неудачи, и не только на личном фронте, но и в работе. В итоге Либерж хотела сделать ЭКО, но выяснилось, что у нее проблемы со здоровьем, и пока свои планы она отложила на потом.Рима Пенджиева же не отрицает, что хотела бы полноценную семью, но пока все ее мысли заняты работой. Она очень востребованная модель «плюс-сайз». Пенджиева говорит, что дети должны расти в полной семье. Возможно, она просто еще не встретила своего единственного.Надежда Ермакова также с проекта уходила в гордом одиночестве. Но после у нее даже вышло встретить человека, за которого собиралась замуж. Свадьбу откладывали пару раз и в итоге в 35 лет ей приходится начинать все заново.Александра Харитонова и вовсе говорит, что у нее сложный характер, и она не представляет, что будет жить с кем-то вместе. По ее словам, пока лучшими отношениями для нее был бы гостевой брак.