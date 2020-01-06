Установлено, во сколько россиянам обходится свет для гирлянды





Правила пожарной безопасности требуют, чтобы гирлянды не превышали мощность 50 Вт, но современные экземпляры до 5 метров чаще потребляют всего 2-7 Вт. Этого удалось добиться благодаря светодиодным лампам. Ирина Сосенкина подсчитала, что в случае 10-часовой эксплуатации гирлянды на протяжении двух недель стандартная цена за электричество повысится в среднем на 4 рубля. Все зависит от тарифа в регионе, но даже большое количество гирлянд !не ударит! по кошельку граждан.Уличные типы гирлянд немного мощнее обычных, а их потребление составляет около 20-30 Вт. Эксперт напоминает, что в первую очередь необходимо помнить о пожарной безопасности во время украшения жилища.