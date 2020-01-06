Установлено, во сколько россиянам обходится свет для гирлянды
Аналитик Ирина Сосенкина, представляющая Финансовый университет, рассказала, во сколько гражданам России обходится электропотребление одной новогодней гирлянды. Это украшения эксперт назвала экономичным.
Правила пожарной безопасности требуют, чтобы гирлянды не превышали мощность 50 Вт, но современные экземпляры до 5 метров чаще потребляют всего 2-7 Вт. Этого удалось добиться благодаря светодиодным лампам. Ирина Сосенкина подсчитала, что в случае 10-часовой эксплуатации гирлянды на протяжении двух недель стандартная цена за электричество повысится в среднем на 4 рубля. Все зависит от тарифа в регионе, но даже большое количество гирлянд !не ударит! по кошельку граждан.
Уличные типы гирлянд немного мощнее обычных, а их потребление составляет около 20-30 Вт. Эксперт напоминает, что в первую очередь необходимо помнить о пожарной безопасности во время украшения жилища.
Правила пожарной безопасности требуют, чтобы гирлянды не превышали мощность 50 Вт, но современные экземпляры до 5 метров чаще потребляют всего 2-7 Вт. Этого удалось добиться благодаря светодиодным лампам. Ирина Сосенкина подсчитала, что в случае 10-часовой эксплуатации гирлянды на протяжении двух недель стандартная цена за электричество повысится в среднем на 4 рубля. Все зависит от тарифа в регионе, но даже большое количество гирлянд !не ударит! по кошельку граждан.
Уличные типы гирлянд немного мощнее обычных, а их потребление составляет около 20-30 Вт. Эксперт напоминает, что в первую очередь необходимо помнить о пожарной безопасности во время украшения жилища.