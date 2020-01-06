Алеся Кафельникова похвасталась обручальным кольцом от нового возлюбленного
Громкие скандалы покинули жизнь Алеси Кафельниковой, которая, предположительно, рассталась с рэпером Фараоном. Теперь модель опубликовала фото с якобы новым возлюбленным и похвасталась обручальным кольцом.
Алеся Кафельникова отправилась отмечать Новый год в Монако, о чем свидетельствуют новые фотографии в соцсети Instagram. На снимках внимательные поклонники заметили обручальное кольцо с бриллиантами на руке кумира. Компанию 21-летней дочери известного теннисиста составил незнакомец, личность которого звезда оставила в секрете. Некоторые фанаты предположили, что Кафельниковой недавно сделали предложение, поэтому поздравили её с мнимой помолвкой.
Стоит отметить, что фотомодель, предположительно, рассталась с рэп-исполнителем Pharaon, с которым она часто заканчивала и возобновляла отношения. О своей личной жизни Кафельникова не дает никаких подробностей, что порождает большое количество слухов. Недавно знаменитость также опубликовала снимок со сломанными пальцами, который вызвал недоумение у поклонников. Выдвигались даже теории о возможной драке с её участием.
Алеся Кафельникова отправилась отмечать Новый год в Монако, о чем свидетельствуют новые фотографии в соцсети Instagram. На снимках внимательные поклонники заметили обручальное кольцо с бриллиантами на руке кумира. Компанию 21-летней дочери известного теннисиста составил незнакомец, личность которого звезда оставила в секрете. Некоторые фанаты предположили, что Кафельниковой недавно сделали предложение, поэтому поздравили её с мнимой помолвкой.
Стоит отметить, что фотомодель, предположительно, рассталась с рэп-исполнителем Pharaon, с которым она часто заканчивала и возобновляла отношения. О своей личной жизни Кафельникова не дает никаких подробностей, что порождает большое количество слухов. Недавно знаменитость также опубликовала снимок со сломанными пальцами, который вызвал недоумение у поклонников. Выдвигались даже теории о возможной драке с её участием.