Компания Lockheed Martin заявила о рекордном выпуске истребителей F-35 за 2019 год





В соответствии с данными отчета компании, удалось не просто «перевыполнить» изначальный план, но даже установить рекорд путём поставки армиям США и союзников этого государства более 100 новых самолётов. Подчеркивается, что в 2019-м сооружены 134 истребителя F-35 Lightning II, тогда как изначальный план составлял всего 131 аппарат. В 2018-м осуществили поставки 91 самолёта.Среди отправленных в пользование за минувший год истребителей 81 единица модели F-35 отправлена силам США, а оставшиеся 53 – зарубежным заказчикам. Среди экспортированных продуктов 30 единиц переданы в соответствии с программой выпуска самолёта 5 поколения, а дополнительные 23 экземпляра – согласно программы Foreign Military Sales, описывающую межправительственные продажи США.В числе озвученных планов на 2020 год указывается, что Lockheed Martin намеревается провести поставку 141 самолёта модели F-35, а также продолжить увеличение производственных показателей по 2023 год. Согласно оценочным данным экспертов, сегодня в эксплуатации по всем странам мира распространены 490 единиц F-35 в различных модификациях.