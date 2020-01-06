Церемонию вручения «Золотого глобуса» Дженнифер Лопес посетила в необычном платье с бантом
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес предстала в необычном образе на лос-анджелесской 77-ой церемонии вручения премии «Золотой глобус». На красной дорожке она оказалась одной из самых ярких гостей в своем платье с пышным бантом.
Роскошный наряд от Valentino в виде пышной белой юбки и золотого лифа, украшенного объемным бантом зелено-золотого оттенка, дополнили сдержанные украшения и высокая прическа. Дженнифер Лопес номинировали в категории «Лучшая актриса второго плана» за исполнение роли Рамоны Вега в картине «Стриптизерша».
Но награду актрисе получить не удалось, победительницей оказалась Лора Дерн, сыгравшая в ленте «Брачная история». Поддержку Дженнифер Лопес оказал ее возлюбленный Алекс Родригес. Он заявил, что ей не требуются трофеи или медали, чтобы ее считали настоящим чемпионом, каковым она является для фанатов, культурных деятелей, семьи, персонала и детей.
Роскошный наряд от Valentino в виде пышной белой юбки и золотого лифа, украшенного объемным бантом зелено-золотого оттенка, дополнили сдержанные украшения и высокая прическа. Дженнифер Лопес номинировали в категории «Лучшая актриса второго плана» за исполнение роли Рамоны Вега в картине «Стриптизерша».
Но награду актрисе получить не удалось, победительницей оказалась Лора Дерн, сыгравшая в ленте «Брачная история». Поддержку Дженнифер Лопес оказал ее возлюбленный Алекс Родригес. Он заявил, что ей не требуются трофеи или медали, чтобы ее считали настоящим чемпионом, каковым она является для фанатов, культурных деятелей, семьи, персонала и детей.