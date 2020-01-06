Samsung презентовала необычный телевизор Sero вертикальной формы





Последним дополнением к линейке телевизоров Samsung является Sero, 43-дюймовый девайс, целевой аудиторией которого станут миллениалы. Признавая, что большая часть мобильного контента является вертикальной, в бренде утверждают, что Sero предназначен для проецирования интерфейса смартфонов на телевизор. Компания оснастила новинку 4,1-канальными колонками мощностью 60 Вт, встроенной подставкой под темно-синий цвет и минималистским задним дизайном. Помимо того, что устройство будет функционировать как музыкальный центр и предмет мебели, его можно использовать в качестве интерактивной фоторамки.Разобраться в многочисленных функциях гаджета поможет голосовой помощник Samsung Bixby. Кроме того, приятным дополнением окажется разрешение 4K Ultra HD. Все же, основной особенностью является определенная модульность Sero. Хотя телевизор можно повернуть на 90 градусов, чтобы пользователь смог смотреть видео из Instagram, Snap и других приложений в их исходной конфигурации, в нем встроена возможность просмотра и в более традиционном горизонтальном виде. Sero пока что не вышел в глобальную продажу, а на местном южнокорейском рынке продается примерно за 1600 долларов.