Дарья Мельникова решила отказаться от покупки новых вещей в 2020 году

Дарья Мельникова призналась, что сильно подвержена общественному давлению и трендам, поэтому стремится покупать все новое, модное и лучшее. Поэтому в течение 2020 года актриса проверит себя на способность экономить и удовлетворяться тем, что есть в ее шкафу. Она не отрицает, что у нее может оказаться достаточно вещей, что она решила проверить экспериментальным путем. В течение года звезда сможет купить себе только нижнее белье или чулочно-носочные изделия. Все остальное она позволила себе получить только в качестве подарка или по обмену.В комментариях поклонники неоднозначно отнеслись к такому решению Мельниковой. Некоторые ее похвалили, а другие фолловеры отметили, что в современном мире многие придерживаются такого правила только из-за нехватки денег.