Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro
Стали доступны рендеры смартфона Huawei P40 Pro. На просторах интернета показан качественный снимок нового флагмана от китайского бренда.
Рендер был представлен инсайдером Беном Гескином. Изображение создавалось с использованием данных утечек, описывающих те либо иные детали новинки. Все данные указывают на получение смартфоном Huawei P40 Pro изогнутого дисплея. Ожидается, что фронтальная камера будет интегрирована в экран. Для этого в зоне верхнего левого угла было сделано специальное отверстие.
Информатор сообщает, что камера будет одинарной, невзирая на появление ранее сообщений о двухмодульном сенсоре. Новый смартфон от китайского бренда получит базовую камеру с 5 датчиками и вспышкой светодиодного элемента. Ранее сообщалось, что начальная модификация Huawei P40 получит плоский дисплей, а для более дорогостоящих сборок предусмотрен изогнутый экран. Официальный дебют новинки пройдёт в Париже весной этого года. После этого станут известны точные данные о смартфоне.
Рендер был представлен инсайдером Беном Гескином. Изображение создавалось с использованием данных утечек, описывающих те либо иные детали новинки. Все данные указывают на получение смартфоном Huawei P40 Pro изогнутого дисплея. Ожидается, что фронтальная камера будет интегрирована в экран. Для этого в зоне верхнего левого угла было сделано специальное отверстие.
Информатор сообщает, что камера будет одинарной, невзирая на появление ранее сообщений о двухмодульном сенсоре. Новый смартфон от китайского бренда получит базовую камеру с 5 датчиками и вспышкой светодиодного элемента. Ранее сообщалось, что начальная модификация Huawei P40 получит плоский дисплей, а для более дорогостоящих сборок предусмотрен изогнутый экран. Официальный дебют новинки пройдёт в Париже весной этого года. После этого станут известны точные данные о смартфоне.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:08