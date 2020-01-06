Звезда «Дом-2» Виктор Литвинов рассказал, что попробует построить семью с Аней Брянской





Ранее Виктор Литвинов рассказывал, что у него с Таней Мусульбес уже давно разошлись пути. Официальный развод мужчина называл формальностью, а ко всему говорил, что пока не собирается строить новые отношения и хочет насладиться холостяцкой жизнью.В это время он организовал в Одессе свой ресторанный бизнес. Литвинов рассказывает, что смог сделать так, что его кафе может нормально работать, даже если он там не присутствует. По его словам, в заведении установлены видеокамеры, и он в онлайн режиме может видеть все то, что там происходит.Виктор же решил все-таки попробовать построить новые отношения и вернулся на телевизионное реалити-шоу «Дом-2». Литвинов говорит, что приняли его там как друга. Ко всему он хочет построить серьезные отношения с Аней Брянской, а желательно даже не просто отношения, а крепкую семью.