Яна Рудковская показала украшенный ко дню рождения сына Александра Плющенко номер отеля

На опубликованных кадрах Яна Рудковская запечатлена в компании своего сына и мужа в номере отеля. Звездная семья позирует сидя на кровати, над которой парят светящиеся облака. Необычное украшение в день рождения Александра Плющенко подготовили сотрудники гостиницы, где сейчас находятся артисты. Продюсер поздравила своего сына с семилетием, пожелав, чтобы все его мечты сбывались. В комментариях юного фигуриста поздравили также многочисленные поклонники.В собственном Instagram-аккаунте Александр Плющенко отметил, что будет праздновать день рождения на льду. Шоу “Лебединое озеро” Евгения Плющенко проходит с 3 по 8 января в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга.