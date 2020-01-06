Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России





За прошедший год российским автодилерам удалось реализовать около 868 тысяч авто с автоматической коробкой передач, что превысило результаты продаж за 2018 год на 2%. Это свидетельствует о возрастающем интересе среди отечественных автолюбителей к данной трансмиссии. Первое место среди самых продаваемых моделей занял KIA Rio, владельцами которого стали 64,5 тысяч россиян. На втором месте оказался "паркетник" Hyundai Creta с 47,9 тысячами экземпляров, а тройку лидеров замыкал Solaris с 40 тысячами реализованных единиц.В рейтинге также были перечислены Volkswagen Polo, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage и Optima. Эти автомобили приобрели в диапазоне от 32,2 до 23 тысяч раз. А вот Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander не снискали популярности среди клиентуры, о чем говорят продажи в размере 23,1 и 21,8 тысяч единиц соответственно. Из-за растущего спроса на транспортные средства с автоматической КПП их доля за год увеличилась с 56% до 59%.