Алексей Воробьёв провёл первый выходной в 2020 году на церемонии «Золотой Глобус»
Алексей Воробьёв разместил в Instagram пост, посвященный церемонии вручения наград «Золотой Глобус». К своей публикации певец прикрепил фото в строгом костюме с красной дорожки мероприятия, отметив, что провел первый выходной в наступившем году.
«Первая ночь 2020 года, когда я не работаю, а просто отдыхаю. Спасибо Netflix и Space Force, что дали мне возможность увидеть этот праздник своим глазами», - отметил Воробьёв в комментарии к посту.
Фанаты поздравили артиста с посещением церемонии награждения. Комментаторы сообщили, что присутствие на «Золотом Глобусе» это «очень круто». Поклонницы отметили, что Алексей Воробьев «красавчик» и поздравили с первым выходным с момента наступления нового года. Отдельно отметили хорошо сидящий на актёре и музыканте костюм.
«Первая ночь 2020 года, когда я не работаю, а просто отдыхаю. Спасибо Netflix и Space Force, что дали мне возможность увидеть этот праздник своим глазами», - отметил Воробьёв в комментарии к посту.
Фанаты поздравили артиста с посещением церемонии награждения. Комментаторы сообщили, что присутствие на «Золотом Глобусе» это «очень круто». Поклонницы отметили, что Алексей Воробьев «красавчик» и поздравили с первым выходным с момента наступления нового года. Отдельно отметили хорошо сидящий на актёре и музыканте костюм.