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Алексей Воробьёв провёл первый выходной в 2020 году на церемонии «Золотой Глобус»

Алексей Воробьёв разместил в Instagram пост, посвященный церемонии вручения наград «Золотой Глобус». К своей публикации певец прикрепил фото в строгом костюме с красной дорожки мероприятия, отметив, что провел первый выходной в наступившем году.
Алексей Воробьёв провёл первый выходной в 2020 году на церемонии «Золотой Глобус»

«Первая ночь 2020 года, когда я не работаю, а просто отдыхаю. Спасибо Netflix и Space Force, что дали мне возможность увидеть этот праздник своим глазами», - отметил Воробьёв в комментарии к посту.

Фанаты поздравили артиста с посещением церемонии награждения. Комментаторы сообщили, что присутствие на «Золотом Глобусе» это «очень круто». Поклонницы отметили, что Алексей Воробьев «красавчик» и поздравили с первым выходным с момента наступления нового года. Отдельно отметили хорошо сидящий на актёре и музыканте костюм.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:41

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