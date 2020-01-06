Алексей Воробьёв провёл первый выходной в 2020 году на церемонии «Золотой Глобус»

, - отметил Воробьёв в комментарии к посту.Фанаты поздравили артиста с посещением церемонии награждения. Комментаторы сообщили, что присутствие на «Золотом Глобусе» это «очень круто». Поклонницы отметили, что Алексей Воробьев «красавчик» и поздравили с первым выходным с момента наступления нового года. Отдельно отметили хорошо сидящий на актёре и музыканте костюм.