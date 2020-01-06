Представлена беспроводная камера ночного наблюдения с цветной картинкой Arlo Pro 3 Floodlight Camera





Камера станет доступна для покупки весной этого года по стоимости $250. Первым в конструкции девайса привлекает светодиодная подсветка, расположенная по периметру объектива. Она может активироваться автоматически после срабатывания датчика движения. Помимо этого, подсветка может контролироваться вручную. За счет использования спецдатчика наружного освещения устройство позволяет контролировать яркость прожектора, что хорошо сказывается на периоде функционирования без промежуточной подзарядки. Компания-производитель не отмечает конкретные показатели, но сообщает о длительном сроке работы.Arlo Pro 3 Wire-Free Floodlight Camera обеспечивает высокое качество картинок, поэтому видео может быть значительно приближено после анализа записи. Камера получила обзор в 160 градусов и функцию регистрации цветного изображения в условиях ведения ночного наблюдения. Доступно и переключение в черно-белый режим. Помимо прочего, устройство использует микрофон и громкоговоритель для 2-сторонней связи.