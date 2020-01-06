Накануне Нового года Юлия Барановская с детьми улетела к друзьям в Южную Африку

По словам Юлии Барановской, билеты в Намибию ей пришлось купить почти в день отъезда. Плотный предновогодний съемочный график не позволил приобрести их заранее. Но перелет прошел успешно, и она с детьми прибыла в Южную Африку вечером. Юлия Барановская призналась, что когда она увидела две радуги на закате, то не смогла сдержать слезы. Позднее она с детьми смотрела за жирафами в саванне. Животные, привыкшие к людям, позволили им подойти на максимально близкое расстояние.Сам Новый год Юлия Барановская встретила в Москве. Там она отправилась на праздничную вечеринку к музыканту Эмину Агаларову.