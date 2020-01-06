На дорожных тестах замечен обновленный кроссовер Chevrolet Equinox
Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox замечен на дорожных испытаниях. Эксперты выяснили главные изменения в дизайне новинки.
В Сети появились новые снимки обновленного Chevrolet Equinox, который получил измененную и иную головную оптику, выполненную в стиле моделей Blazer и Tahoe. Не осталась без внимания и более массивная радиаторная решетка. Модернизация коснулась линии остекления, задних фонарей и бамперов. Известно, что дизайнеры изменили внутреннюю отделку, выбрав отличающиеся более высоким качеством материалы для салона. Теперь кроссовер оснащен продвинутой информационно-развлекательной системой с возможностью выхода в интернет. Многими опциями машины можно управлять через приложение смартфоне.
Chevrolet Equinox 2020 модельного года оснащен круиз-контролем, в нем есть панорамная крыша с люком, а еще предусмотрен целый перечень систем безопасности. Производитель представит новинку весной текущего года, а предварительная стоимость кроссовера оценивается в 174 тысячи юаней.
В Сети появились новые снимки обновленного Chevrolet Equinox, который получил измененную и иную головную оптику, выполненную в стиле моделей Blazer и Tahoe. Не осталась без внимания и более массивная радиаторная решетка. Модернизация коснулась линии остекления, задних фонарей и бамперов. Известно, что дизайнеры изменили внутреннюю отделку, выбрав отличающиеся более высоким качеством материалы для салона. Теперь кроссовер оснащен продвинутой информационно-развлекательной системой с возможностью выхода в интернет. Многими опциями машины можно управлять через приложение смартфоне.
Chevrolet Equinox 2020 модельного года оснащен круиз-контролем, в нем есть панорамная крыша с люком, а еще предусмотрен целый перечень систем безопасности. Производитель представит новинку весной текущего года, а предварительная стоимость кроссовера оценивается в 174 тысячи юаней.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50