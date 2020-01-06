Ученые: "С 2022 года судно "Пионер-М" сможет выходить в море без экипажа"





Исследователи из Севастопольского государственного университета пытаются разработать спецоборудование для новейшего судна "Пионер-М". Оно позволит транспортному средству выполнять простейшие операции и перемещаться по акваториям без участия экипажа. Проректор образовательного учреждения Максим Евстигнеев также информирует, что оснастить корабль собираются в течение трех лет. Стоит отметить, что автономное управление является вторым этапом в строительстве "Пионер-М", которое требует финансовых вложений в размере 300 млн рублей.Первые задачи перед новинкой будут состоять в заборе морской воды, которая станет намного выгоднее и эффективнее из-за отсутствия человеческого фактора. По словам ученых, их разработка станет крайне популярной на рынке будущего, поскольку машины переберут на себя большинство рутинных обязанностей во время судоходства. В то же время работу корабля можно будет корректировать с помощью оператора, находящегося на суше. Хотя основным строительством займутся на Средне-Невском судостроительном заводе и конструкторско-техническом бюро "Судокомпозит", финальная часть сборки достанется Севморзаводу.