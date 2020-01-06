"Надругались и зарезали": Близкий друг бывшей девушки Гогена Солнцева Сергей Дворцов поделился новыми подробностями ее убийства





В 2019 году на одном из шоу Гоген Солнцев рассказал, что узнал о смерти экс-возлюбленной Галины после задержания Битцевского маньяка, именно он, по версии следствия, совершил преступление. Встречался шоумен с избранницей не долго, но знакомы они были на протяжении 15 лет. После трех лет отношений пара распалась, но экс-участник проекта "Дом-2" очень любил свою девушку, ее смерть стала для него большим потрясением, последовала тяжелая депрессия, он пережил шок. Затем, отметил Солнцев, в его жизни появилась Екатерина Терешкович, она просто заботилась о мужчине, готовила для него, окружала любовью и постепенно избранник сам вернулся к нормальной жизни.Тем не менее, близкий друг погибшей девушки Сергей Дворцов уверен, что Гоген Солнцев осведомлен о произошедшем только поверхностно. Считается, что убил ее Битцевский маньяк, но молодой человек считает по-другому. Галина жила недалеко от Битцевского парка, занималась восточными единоборствами, могла за себя постоять. Экс-избранница Гогена Солнцева работала в сфере шоу-бизнеса, помогала в организации концертов артистов. В тот день, рассказал Дворцов, он попросил Галину прийти на выступление его подопечной, подруга согласилась. Но ни 3, ни 4 октября она на связь не вышла. Позже молодой человек увидел у одного из друзей в Instagram пост, посвященный убитой, а на фото была она и Дворцов. Рассказчик очень удивился, начал читать, что произошло, и понял, что речь идет о его знакомой.По версии следствия, 4 октября в Битцевском парке нашли тело девушки, а рядом - тело мужчины. Маньяк сначала надругался над жертвой, а затем нанес ей 28 ножевых ранений. Убийства между собой, как оказалось, не были связаны. В тот вечер Галина возвращалась с тренировки, на ней был надет спортивный костюм, отметил Сергей Дворцов, а вовсе не короткая мини-юбка или провоцирующий наряд. Она всегда могла постоять за себя, а потому ходила одна. Жила она возле Битцевского парка, каждый раз ходила через него, не боясь нападения.По версии полиции, виновником убийства является так называемый "битцевский маньяк", но друг погибшей считает иначе. Сергей Дворцов отметил, Галина была очень красивой, обладала хорошим чувством юмора и нравилась мужчинам. Однако девушка не была распущенной, многим поклонникам отказывая во внимании. Накануне ее гибели экс-избранница Солнцева отказала молодому человеку по имени Павел, после чего он сказал, что она в итоге будет "ничьей". По мнению близкого друга, следователям нужно было проверить причастность этого молодого человека к убийству, но в полиции отказались заниматься преступлением, сославшись на то, что "битцевский маньяк" арестован и наказан.