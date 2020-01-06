Равшана Куркова отправилась на Бали с новым возлюбленным Сергеем Амаряном





Многие российские знаменитости на новогодние праздники отправились в теплые страны. Популярными направлениями стали Мальдивы, Таиланд и Бали, куда уехала и Равшана Куркова. Звезда отметила в социальных сетях, что эта поездка была долгожданной, а также разместила видео в Stories, на котором запечатлела местные пейзажи и себя на фоне океана. Бойфренд знаменитости Сергей Амарян разместил в своем микроблоге совместный снимок с возлюбленной, которое фанаты назвали нежным.Согласно сведениям инсайдеров, после многих неудач на любовном фронте 39-летняя Равшана Куркова не торопит события и не планирует свадьбу.