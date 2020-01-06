"Уральские пельмени" назвали причину успеха в новогоднюю ночь





В новогоднюю ночь СТС занял третье место в рейтинге среди отечественных телеканалов по числу зрителей благодаря трансляции старых выпусков "Уральских пельменей". С помощью юмористического шоу компании удалось привлечь внимание около 2,3 млн жителей России, что побило прошлогодний рекорд на 100 тысяч человек с рейтингом и долей в 3,22 и 8,91% соответственно. Первое место досталось Первому каналу, а за ним по популярности шли передачи от России-1.Руководитель "Уральских пельменей" Евгений Орлов позднее объяснил, чем они заслужили любовь россиян в ночь с 31 декабря на 1 января. По мнению продюсера, успех зависел исключительно от растущего качества выпусков и опыта комиков, которые дополнялись перестройкой системы съемок. Это позволило выпускать большое количество программ, тем самым привлекая внимание соотечественников. А вот популярность ранних выпусков объясняется ностальгией аудитории во время праздников.