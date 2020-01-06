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«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Авто.ру» с указанием, что транспортное средство является незавершенным проектом энтузиаста из Челябинска.
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

Речь идёт о попытке переделать продукт советского автопрома ГАЗ-24 в спорткар с двумя дверями. Кузов авто 1983 г. в. превратили в купе, а для шасси применялась платформа от Lexus GS300. Учитывая изменение архитектуры «Волга» была оснащена независимой подвеской и задним приводом. Все колёса получили дисковые тормоза, для руля предусмотрен электроусилитель. Также имеется система стабилизации и ABS.

В качестве силового агрегата используется двигатель Toyota 2JZ объёмом 3 л мощностью в 230 «лошадок», работающий в паре с автоматической трансмиссией. В объявлении о продаже отмечается, что переоснащение автомобиля не получило соответствующего оформления в техдокументации, поэтому в документах числится стандартная версия ГАЗ-24.

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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:23

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