«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей





Речь идёт о попытке переделать продукт советского автопрома ГАЗ-24 в спорткар с двумя дверями. Кузов авто 1983 г. в. превратили в купе, а для шасси применялась платформа от Lexus GS300. Учитывая изменение архитектуры «Волга» была оснащена независимой подвеской и задним приводом. Все колёса получили дисковые тормоза, для руля предусмотрен электроусилитель. Также имеется система стабилизации и ABS.В качестве силового агрегата используется двигатель Toyota 2JZ объёмом 3 л мощностью в 230 «лошадок», работающий в паре с автоматической трансмиссией. В объявлении о продаже отмечается, что переоснащение автомобиля не получило соответствующего оформления в техдокументации, поэтому в документах числится стандартная версия ГАЗ-24.