Ирина Шейк отмечает 34-летие на Коста-Рике





Уроженка Челябинской области добилась признания и любви поклонников со всего мира. Модель привыкла выбирать только лучших в качестве собственных партнеров, например, она 5 лет встречалась с Криштиану Роналду. После разрыва звезд появились слухи о том, что эти отношения были фикцией, как и в случае с Брэдли Купером. Фанаты заподозрили Ирину Шейк в пиаре после известия о расставании, но до сих пор бывшие возлюбленные не сошлись. У пары растет общая дочь, а в социальных сетях до сих пор винят в произошедшем “разлучницу” Леди Гагу.Брэдли Купер часто берет дочь на прогулки, а в Сети заметили, что он перестал следить за собой и даже набрал вес. Ирина Шейк продолжает модельную карьеру и часто приезжает в Россию с рекламными кампаниями.