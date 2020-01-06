Ирина Шейк отмечает 34-летие на Коста-Рике
Супермодель Ирина Шейк отмечает 34-летие на Коста-Рике, публикуя “одинокие” кадры в соцсетях. Фанаты вспомнили о громких романах звезды с известными личностями, например, Криштиану Роналду и Брэдли Купером.
Уроженка Челябинской области добилась признания и любви поклонников со всего мира. Модель привыкла выбирать только лучших в качестве собственных партнеров, например, она 5 лет встречалась с Криштиану Роналду. После разрыва звезд появились слухи о том, что эти отношения были фикцией, как и в случае с Брэдли Купером. Фанаты заподозрили Ирину Шейк в пиаре после известия о расставании, но до сих пор бывшие возлюбленные не сошлись. У пары растет общая дочь, а в социальных сетях до сих пор винят в произошедшем “разлучницу” Леди Гагу.
Брэдли Купер часто берет дочь на прогулки, а в Сети заметили, что он перестал следить за собой и даже набрал вес. Ирина Шейк продолжает модельную карьеру и часто приезжает в Россию с рекламными кампаниями.
Уроженка Челябинской области добилась признания и любви поклонников со всего мира. Модель привыкла выбирать только лучших в качестве собственных партнеров, например, она 5 лет встречалась с Криштиану Роналду. После разрыва звезд появились слухи о том, что эти отношения были фикцией, как и в случае с Брэдли Купером. Фанаты заподозрили Ирину Шейк в пиаре после известия о расставании, но до сих пор бывшие возлюбленные не сошлись. У пары растет общая дочь, а в социальных сетях до сих пор винят в произошедшем “разлучницу” Леди Гагу.
Брэдли Купер часто берет дочь на прогулки, а в Сети заметили, что он перестал следить за собой и даже набрал вес. Ирина Шейк продолжает модельную карьеру и часто приезжает в Россию с рекламными кампаниями.