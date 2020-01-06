Учёные из США определили число отжиманий, снижающих вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин





В ходе исследования, инициированного представителями Гарвардского университета (США), на протяжении 10 лет учёными производился анализ показателей здоровья сотрудников пожарных департаментов в штате Индиана. Результаты показали, что для здорового представителя мужского пола способность отжаться 40 раз на 96% снижает риск развития в будущем болезней сердечно-сосудистой системы, в сравнении с теми, кто сумел выполнить всего 10 отжиманий. У испытуемых, которые смогли отжаться 20-30 раз, вероятность возникновения сердечной недостаточности снижается на 75%. Учёные отмечают, что этот вид физической активности благотворно влияет на работу сердца и, как результат, увеличивает продолжительность жизни.