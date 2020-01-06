Ксения Собчак приревновала Константина Богомолова к инструктору по лыжному спорту

"Может быть, в этом все дело?"- поинтересовалась журналистка у возлюбленного.

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле, откуда делится с поклонниками снимками и видеозаписями. Недавно она опубликовала короткий ролик, в котором спросила у Константина Богомолова о его впечатлениях от двух дней катания на лыжах. Теледива отметила, что у него хорошо получается и у режиссера очень симпатичная инструктор по лыжному спорту.В ответ Константин Богомолов отметил, что он находит вдохновение вовсе не в этом, назвав избранницу ласково "малышом". Он, как оказалось, вдохновляется "запретом на допинг" и небольшим количеством глинтвейна перед тем, как встать на лыжи.