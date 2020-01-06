Телеведущая Ксения Бородина пережила в Таиланде сильную паническую атаку

Телеведущая Ксения Бородина решила провести новогодние праздники вне дома, вместе с семьей звезда "Дома-2" отправилась сначала в Токио, встретила там Новый Год, после улетела в Таиланд. Однако отдых на острове омрачили проблемы со здоровьем. В своем микроблоге в Instagram теледива пожаловалась, что у нее была сильная паническая атака, причиной которой, возможно, стала смена часовых поясов.Ксения Бородина призналась, ей вдруг стало очень страшно, так как, находясь на острове, у нее не будет шанса спастись в случае катастрофы. Принимать таблетки звезда не любит, да и в Таиланде, добавила она, их не продают без рецепта. Лекарства телеведущая обычно принимает только в случае сильной головной боли, но из-за пережитого стресса у нее началась бессонница.Поклонники посоветовали Ксении Бородиной попробовать отказаться на время от использования гаджетов и попробовать выспаться, чтобы не прибегать к применению лекарственных препаратов. Многие сошлись на мнении, что после 30 лет очень важен полноценный отдых.