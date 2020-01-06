В журнале Forbes объяснили, почему санкции США против «Северного потока – 2» не имеют смысла





По мнению экономистов из издания Forbes, новые санкции от США по отношению к «Северному потоку – 2» являются бессмысленными. Причиной этой ситуации называют разрешение спора о транзите газа между Украиной и Россией. Журналисты также называют любые заявления о запрете на покупку отечественного газа европейцами равносильным удару по украинскому бюджету, несмотря на эффективность против Кремля. Кроме того, соглашение немного улучшило благосостояние соседа РФ, поскольку налоги «Нафтогаза» составили в прошлом году 14% от поступлений в казну. Как сообщают иностранные эксперты, договор между двумя странами также может привести к постепенному решению конфликта в Донбассе.Стоит отметить, что транзитный контракт был подписан еще в декабре прошлого года и будет рассчитан на пять лет поставок. Поэтому было решено отказаться от любых исковых претензий от обеих сторон. Всего по условиям договора "Газпром" гарантирует предоставить около 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Подобной инициативе препятствуют власти США, которые рассчитывают получить прибыль от продаж собственного сжиженного газа в страны ЕС.