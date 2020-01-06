Алеся Кафельникова сломала пальцы после слухов о разрыве с Фараоном
Недавние публикации Алеси Кафельниковой в соцсети Instagram вызвали череду слухов о разрыве с Фараоном. Теперь фанаты обеспокоились состоянием модели, которая сломала пальцы после предположительного расставания.
Персону Алеси Кафельниковой окружают многочисленные скандалы на протяжении длительного времени. Несколько лет назад появилась неподтвержденная информация о расставании фотомодели с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Фараон. Кроме того, внимание общественности привлекли слухи о мнимой наркотической зависимости дочери знаменитого хоккеиста. Теперь поклонники Кафельниковой снова обеспокоились личной жизнью кумира после нескольких публикаций в соцсети Instagram.
О возможном разрыве модели и рэп-исполнителя начали говорить после того, как первая появлялась на новых фотографиях без своего возлюбленного. Кроме того, малоинформативные Stories от Кафельниковой вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Речь идет о снимках со сломанными пальцами, которую знаменитость сопровождает словами о полиции. Кроме того, Кафельникова жалуется, что теперь не сможет чувствовать свои пальцы пару дней. Стоит отметить, что она не упомянула причину перелома.
Персону Алеси Кафельниковой окружают многочисленные скандалы на протяжении длительного времени. Несколько лет назад появилась неподтвержденная информация о расставании фотомодели с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Фараон. Кроме того, внимание общественности привлекли слухи о мнимой наркотической зависимости дочери знаменитого хоккеиста. Теперь поклонники Кафельниковой снова обеспокоились личной жизнью кумира после нескольких публикаций в соцсети Instagram.
О возможном разрыве модели и рэп-исполнителя начали говорить после того, как первая появлялась на новых фотографиях без своего возлюбленного. Кроме того, малоинформативные Stories от Кафельниковой вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Речь идет о снимках со сломанными пальцами, которую знаменитость сопровождает словами о полиции. Кроме того, Кафельникова жалуется, что теперь не сможет чувствовать свои пальцы пару дней. Стоит отметить, что она не упомянула причину перелома.