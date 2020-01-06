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Рассел Кроу не посетил награждение премии «Золотой глобус» из-за пожаров в Австралии

Рассел Кроу не посетил церемонию награждения в рамках премии «Золотой глобус» по причине возникновения пожаров на территории Австралии. Актёр отправил организаторам сообщение о необходимости защищать собственную семью от стихийного бедствия, ввиду чего на торжественном мероприятии он присутствовать не будет.
Рассел Кроу не посетил награждение премии «Золотой глобус» из-за пожаров в Австралии

Кроу был отмечен за исполнение роли в многосерийной ленте «Самый громкий голос». Ему пришлось сыграть основателя Fox News. Рассел Кроу отправил организаторам церемонии сообщение с объяснениями. Оно было прочитано на сцене в период присуждения награды.

Артист отметил, что вынужден остаться в своём доме ради обеспечения защиты семьи от распространившихся по Австралии пожаров. При этом он отдельно подчеркнул, что разгул стихии оказался итогом деятельности людей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:38

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