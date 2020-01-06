Рассел Кроу не посетил награждение премии «Золотой глобус» из-за пожаров в Австралии





Кроу был отмечен за исполнение роли в многосерийной ленте «Самый громкий голос». Ему пришлось сыграть основателя Fox News. Рассел Кроу отправил организаторам церемонии сообщение с объяснениями. Оно было прочитано на сцене в период присуждения награды.Артист отметил, что вынужден остаться в своём доме ради обеспечения защиты семьи от распространившихся по Австралии пожаров. При этом он отдельно подчеркнул, что разгул стихии оказался итогом деятельности людей.