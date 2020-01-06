Звезда “Весны на Заречной улице” Нина Иванова ведет затворнический образ жизни из-за уверенности, что ее слава должна остаться в прошлом





Нина Иванова стала сниматься в кино с детства, но во взрослом возрасте решила связать свою жизнь с медициной. Случайно подруга пригласила ее на съемки в дипломном фильме, благодаря чему актрису заметил Марлен Хуциев и предложил роль в фильме “Весна на Заречной улице”, который принес ей успех. Участие в этом проекте принесло ей не только славу, но и любовь, поскольку она познакомилась на съемках с будущим мужем, оператором Радомиром Василевским. Последующие работы в кино давались звезде с трудом, а после съемок “Серой болезни” она бросила актерскую деятельность, подала на развод и вернулась из Одессы в Москву. Последней ее работой в кино стала незначительная роль рабочей с завода в “Еще можно успеть”, а с 80-х годов она отправилась на пенсию. Однако отечественной знаменитости не хватало денег в начале 90-х, в результате чего она вернулась в кинематограф и работала над “Ералашем”. Также она нашла место в московской больнице, работая там медсестрой.Сейчас Иванова живет одна в Москве, считая, что звезда должна уйти со сцены красивой. Актриса игнорирует журналистов и считает внимание публики назойливым.