Малышева рассказала о предрасположенности к внезапной смерти в молодом возрасте





Определение факторов риска помогает обнаружить кардиолог и своевременное составление ЭКГ. Требуется понимать, что мерцательная аритмия несёт с собой определённую угрозу, поскольку потенциально может спровоцировать ишемический инсульт. По причине несинхронного сокращения сердечных камер происходит застаивание крови, формирование тромбов, способных в какой-то момент выйти и достичь артерий мозга. Это провоцирует ишемический инсульт.Другой причиной преждевременной смерти является аневризма сосудов в области головного мозга. В подобных ситуациях скачок давления способен спровоцировать кровоизлияние в орган ЦНС. Для профилактики заболевания требуется регулярно проходить обследование и диагностику, поскольку аневризма выявляется совершенно случайным образом. Идеальным вариантом станет проведение компьютерной томографии. Она даёт возможность в деталях рассмотреть проблему. Вдобавок, используется ангиография, МРТ либо исследование при помощи метода контраста. Третьей причиной преждевременной смерти среди молодёжи становится приём наркотических веществ, что приводит к летальным последствиям для организма.