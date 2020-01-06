Адриано Челентано отмечает свое 81-летие





Адриано Челентано на свет появился в Милане в день Бефаны, а именно в праздник, когда принято устраивать розыгрыши и шутки. С детства будущий артист увлекался пародированием и музыкой, играл в рок-группе, а также выпускал собственные песни. Первое полноценное выступление имело место в 1957 году в Ледовом дворце Милана, а настоящий успех пришел к Челентано в 1961 году с композицией “Ventiquattromila baci”. В 70-х годах певец был настоящей звездой, а в 2012 году после многолетнего перерыва он вернулся на большую сцену.Его музыкальная карьера совпала с актерской, а также Адриано Челентано работал на телевидении. До сих пор артист занимается творчеством и придерживается активного образа жизни.