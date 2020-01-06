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В Samsung разработали "умный" видеодомофон

Компания Samsung решила подготовить для ежегодной выставки электроники CES новые продукты для "умного" дома. Эксперты разработали обновленную версию видеодомофона, который синхронизируется со смартфоном.

В дополнение к своей мощной линейке мобильных телефонов к огромному ассортименту телевизоров c аудиоустройствами Samsung предлагает множество решений для безопасности дома. Например, в 2013 году Samsung представила "умную" настенную панель, которая является интеллектуальным видеодомофоном с целым рядом возможностей. Устройство позволяет пользователям общаться с посетителями, удаленно наблюдать за окружающей средой и открывать двери с помощью смартфона. В девайс встроен 4,3-дюймовый сенсорный экран и функция обнаружения подозрительной активности. Ожидается, что Samsung запустит новую модель с дисплеем большего размера, согласно последнему патенту.

Samsung SDS, специализирующаяся на предоставлении ИТ-решений и услуг, подала патент на образец в марте 2019 года. Проект предусматривает восемь эскизов, одним из которых является цветной рендер. На изображении можно заметить, что физические кнопки полностью удалены и функционирование больше зависит от сенсорного взаимодействия. Дисплей также стал намного крупнее, а общий дизайн явно более современный. Известно, что бренд будет интегрировать платформу SmartThings IoT, чтобы владельцы смогли управлять визуальным интеркомом через смартфон. Такие функции, как распознавание лиц, также могут быть добавлены в 2020 году.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:03

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