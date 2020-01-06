Диетолог Салли Фуад рассказала о секрете супероздоравливающего зимнего напитка





Для приготовления супероздоравливающего зимнего напитка необходимо взять два стакана сока из кислых сортов яблок, чашку чая каркаде, корицу, гвоздику и кусочки фруктов. Вся смесь доводится до кипения, а затем остужается. Позднее в нее добавляется апельсиновый сок и мед. Благодаря наличию целого комплекса полезных свойств такой напиток положительно воздействует на весь организм.Салли Фуад отметила, что супероздоравливающий зимний напиток уменьшает рост онкологических образований и снимает боль, возникающую из-за подагры и ревматизма. При его употреблении улучшается работа сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, почки становятся более устойчивыми к образованию камней. Кроме того, происходит нормализация уровня сахара в крови, повышается мозговая деятельность и улучшается зрение. Употреблять данный напиток рекомендуется также при диете.