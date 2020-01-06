Военный аналитик из Японии рассказал о «короле скорости» МиГ-25 производства СССР





В 1962-м самолёт установил рекорд мира, добившись средней скорости в 2981,5 км/ч на дистанции длиной 500 км с радиусом линии движения в 80 км. Этот показатель до сих пор остаётся не превзойдённым. Подчеркивается, что МиГ-25 выпускался в СССР для борьбы с американским продуктом «класса 3М», к числу которых были отнесены разведчик А-12 и бомбардировщик ХВ-70.Аналитик отмечает, что разработчики истребителя смогли разрешить проблему экстремальных температур при ускорении. Для этого использовались особые стальные сплавы, обладавшие значительной устойчивостью к воздействию высоких температур и прочностью. Вдобавок, МиГ-25 получил рекорд по скороподъёмности. Высоты 35 км истребитель смог достичь за 4 минуты и 11 секунд. На нём размещались крупный радар и 4 ракеты с радиусом поражения до 80 км. В завершении статьи аналитик сделал вывод о лидерской позиции МиГ-25 на протяжении 50 лет.