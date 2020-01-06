АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Skoda подготовит несколько новинок для России в 2020 году

Каталог Skoda для отечественного покупателя расширится уже в первом квартале 2020 года. Компания подготовит несколько новинок для России, которые будут включать лифтбеки и кроссовер.

Первым на российском рынке должен появиться обновленный "паркетник" Skoda Karoq. Основными отличиями от предыдущих поколений стали двухспицевый руль с подогревом и система автоторможения. Комплектация также дополняется 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом и мощностью в 150 л. с. Стандартный вариант с передним приводом обойдется покупателю в 1,5 млн рублей. Немногим позднее станет доступной модель с 1,6-литровым MPI с 6-ступенчатым "автоматом" и 1,4-литровым TSI с РКПП.

Примерно в то же время в автосалонах должны появиться первые экземпляры Skoda Rapid. Его характеристики включают в себя 1,6-литровый 90- и 110-сильный агрегат MPI, помимо с 1,4-литрового 125-сильного двигателя TSI. Цены на новый лифтбек начинаются от 829 тысяч рублей. Ближе к концу 2020 года дилерские центры пополнятся долгожданной Skoda Octavia новой генерации. Хотя машина избавится от двухъярусной оптики, её оснастят передовой цифровой панелью приборов и двигателями MPI на 1,6 литров и TSI на 1,4 литров. Стоимость новинки раскроют за несколько дней до презентации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Skoda подготовит несколько новинок для России в 2020…
"Верит в силу денег": Нумеролог Ольга Перцева рассказала о характере певицы…
Представлены первые гибридные умные часы с ЭКГ и функцией обнаружения нерегулярного…
В Роспотребнадзоре назвали блюда, чаще всего провоцирующие пищевое…
Новый образ Милоша Биковича поразил его…
Лолита рассказала, как в начале карьеры сорвала новогоднее…
Сериал «Чернобыль» получил награду премии «Золотой глобус» в номинации на лучший…
Копания Ford создала окна для…
Бюджетный складной смартфон Escobar Fold 1 не допустили к показу на выставке CES…
Дизайнер монстров в серии Silent Hill Масахиро Ито стал ключевым членом нового…
Диетологи из Индии назвали продукты, утоляющие голод и способствующие…
Диетологи из Египта назвали фрукты, чья кожура помогает бороться с ожирением и…
Компания Samsung создала первых "искусственных…
В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады из-за ее слов о…
Специалисты составили рейтинг лучших электрических внедорожников 2020…
Арктический вездеход «Русак» протестировали в…
Эксперты рассказали, почему знаменитый ЗИЛ-130 красили только в синий…
Показаны рендеры электрического универсала Volkswagen…
Биолог Афина Актипис рассказала, как будет выглядеть жизнь на Земле в…
Чрезмерное употребление кофе и низкий социальный статус являются причинами непродолжительного сна у…
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов, участвующих в ледовых…
Анна Седокова обнажилась ради утренней фотосессии в…
"У меня свой интернет-магазин парфюмерии": Роман Гриценко рассказал о жизни после проекта и планах на будущий…
"Я начинаю дышать полной грудью": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах после…
Супруг звезды «Дом-2» Кати Колисниченко заговорил о…
В возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий…
Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами…
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в…
Телеведущая Юлия Ефременкова поддержала решение Мондезира Свет-Амура об уходе с проекта…
"Хочу чтоб это длилось вечно": Татьяна Строкова и Даниил Сахнов празднуют маленький…
Подруга покойной Юлии Началовой Олеся Сазыкина раскрыла тайны личной жизни…
Звезда «Дом-2» Саша Черно не желает, чтобы свекровь вмешивалась в дела ее…
Эксперты назвали способы для определения моделей Apple iPhone и…
"У нас с малышом другие планы": Александра Черно всерьез намерена позаботиться о себе…
Алена Кравец решила перейти на “цифровое…
Звезду проекта "Дом-2" Алину Устиненко заподозрили в…
Первый Новый год Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был насыщен романтикой и…
"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда…
Пьяных туристов из РФ задержали за секс на пляже в…
Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отдыха в…
Просмотреть все новости