Skoda подготовит несколько новинок для России в 2020 году





Первым на российском рынке должен появиться обновленный "паркетник" Skoda Karoq. Основными отличиями от предыдущих поколений стали двухспицевый руль с подогревом и система автоторможения. Комплектация также дополняется 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом и мощностью в 150 л. с. Стандартный вариант с передним приводом обойдется покупателю в 1,5 млн рублей. Немногим позднее станет доступной модель с 1,6-литровым MPI с 6-ступенчатым "автоматом" и 1,4-литровым TSI с РКПП.Примерно в то же время в автосалонах должны появиться первые экземпляры Skoda Rapid. Его характеристики включают в себя 1,6-литровый 90- и 110-сильный агрегат MPI, помимо с 1,4-литрового 125-сильного двигателя TSI. Цены на новый лифтбек начинаются от 829 тысяч рублей. Ближе к концу 2020 года дилерские центры пополнятся долгожданной Skoda Octavia новой генерации. Хотя машина избавится от двухъярусной оптики, её оснастят передовой цифровой панелью приборов и двигателями MPI на 1,6 литров и TSI на 1,4 литров. Стоимость новинки раскроют за несколько дней до презентации.