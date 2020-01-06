"Верит в силу денег": Нумеролог Ольга Перцева рассказала о характере певицы Мадонны





Недавно 61-летняя Мадонна раскрыла общественности свой роман с 26-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. По мнению нумеролога, к этим отношениям привели особенности личности певицы, которая привыкла к всеобщему вниманию. Она заставляет публику говорить о ней и помнить путем неожиданных поступков или эпатажным поведением. Залогом успеха знаменитости, по мнению эксперта, стало то, что она занята любимым делом.Несмотря на внешнюю строгость Мадонна является чувственной женщиной, а также следует собственным правилам. Ольга Перцева называет певицу самостоятельной и уверенной в силе денег. Также ее трудно удивить и сложно переубедить.