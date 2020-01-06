Представлены первые гибридные умные часы с ЭКГ и функцией обнаружения нерегулярного сердцебиения
Часы Withings ScanWatch получили возможность регистрировать ЭКГ, контролировать кислородное насыщение крови, определять нерегулярность пульса. Устройство показали на выставке CES 2020.
Представители компании-производителя заявляют, что их продукт является первыми гибридными смарт-часами, которые способны составить ЭКГ медицинского уровня и выявить апноэ в период сна. С начала работы часы выявляют неравномерное сердцебиение либо иные симптомы, при этом в течение 30 секунд составляется ЭКГ. Устройство получило дисплей повышенного размера на механическом циферблате и видоизменённый рычаг завода. Энергопитание обеспечивает аккумулятор, которого достаточно для 30 дней функционирования в стандартном режиме.
Часы способны контролировать степень насыщения крови кислородом, проводя сбор данных в программе Health Mate. Туда же отправляется информация о длительности и качестве сна. Пользователи имеют возможность контролировать свою активность и физические тренировки посредством указанного приложения, а также экспортировать сведения в различные программы. Стоимость Withings ScanWatch составит 249 евро. Покупателям предложат продукт с размерами 38 и 42 мм. Релиз запланирован на II квартал 2020 года.
Представители компании-производителя заявляют, что их продукт является первыми гибридными смарт-часами, которые способны составить ЭКГ медицинского уровня и выявить апноэ в период сна. С начала работы часы выявляют неравномерное сердцебиение либо иные симптомы, при этом в течение 30 секунд составляется ЭКГ. Устройство получило дисплей повышенного размера на механическом циферблате и видоизменённый рычаг завода. Энергопитание обеспечивает аккумулятор, которого достаточно для 30 дней функционирования в стандартном режиме.
Часы способны контролировать степень насыщения крови кислородом, проводя сбор данных в программе Health Mate. Туда же отправляется информация о длительности и качестве сна. Пользователи имеют возможность контролировать свою активность и физические тренировки посредством указанного приложения, а также экспортировать сведения в различные программы. Стоимость Withings ScanWatch составит 249 евро. Покупателям предложат продукт с размерами 38 и 42 мм. Релиз запланирован на II квартал 2020 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:10