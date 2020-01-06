В Роспотребнадзоре назвали блюда, чаще всего провоцирующие пищевое отравление





В пресс-службе ведомства считают, что халатное отношение к своей работе сотрудников ресторанов и других подобных заведений, а также их владельцев приводит к отравлениям посетителей. Зачастую недобросовестные точки принимают в оборот некачественные продукты, имеют недостаток разделочных досок и нарушают стандартные правила мытья посуды. Чаще всего в результате этих ошибок посетители страдают от отравлений и инфекционных болезней. Наибольшую опасность несут салаты с множеством компонентов, а также с майонезной или сметанной заправками. Следует обходить стороной кремовые пирожные и торты, шаурму, студень и полуфабрикаты из рубленого мяса. Бактерии сохраняются на поверхности фруктов и овощей, если их плохо помыли, а с некоторыми ингредиентами передаются возбудители сальмонеллезов, дизентерии, разнообразных инфекций и вирусов.В случае отравления необходимо обратиться за квалифицированной помощью в больницу. Если это произошло по вине заведения, то доказательства о причинении вреда здоровью помогут добиться справедливости. Желательно, чтобы в медицинском заключении отразили связь между едой в ресторане и причинению вреда здоровью. В качестве доказательств также следует взять чек, затем направить владельцу ресторана официальную претензию, а потом обращаться в суд.