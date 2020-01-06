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Новый образ Милоша Биковича поразил его поклонников

Поклонников сербского и российского актера Милоша Биковича удивил его обновленный образ. Звезда кинематографа опубликовал на странице своего Instagram-аккаунта фотографию, на которой он запечатлен с усами и бакенбардами, придающими ему смешное выражение лица.
Новый образ Милоша Биковича поразил его поклонников

Некоторые подписчики не узнали Милоша Биковича из-за усов и бороды, другие — сравнили его с британским актером Томом Харди. Часть фанатов была удовлетворена неожиданным образом, но нашлись те, кто счел, что без бороды и усов актер выглядел лучше.

Кардинальным образом изменить свой образ Милош Бикович мог из-за подготовки к съемкам нового фильма. Последней работой для актера стала комедия «Холоп», где он исполнил главную роль. Он сыграл вышедшего за рамки «мажора» Гришу, которого отец хотел сделать порядочным человеком, но перед этим собирается наказать его.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:47

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