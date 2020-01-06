Лолита рассказала, как в начале карьеры сорвала новогоднее шоу





Начиная свой путь в шоубизе, Лолита получала образование в тамбовском институте, и часто в предновогоднее время она развлекала детей. В главную ночь праздника она тоже нередко выходила на подработки, а однажды она не справилась со своей задачей. В тот день к полуночи она и другие приглашенные в ресторан артисты уже были без сил, поэтому звезда решила отдохнуть, выпив венгерского вина. В итоге Лолита уснула в коробке из под бутылки, где ее и нашли организаторы. Звезда стыдится за свою работу в тот день, поскольку ее хватило разве что на то, чтобы за 10 минут до Нового года объявить о том, что он уже наступил.До сих пор артистка нередко выступает даже 31 декабря. В этом году Лолита долгое время не могла решить, где будет праздновать. Она надеется, что в 2020 году в ее жизни появится новая любовь, а именно мужчина без комплексов, который будет иметь возможность тратить на нее деньги.