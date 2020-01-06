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Сериал «Чернобыль» получил награду премии «Золотой глобус» в номинации на лучший мини-сериал

Сериал «Чернобыль» стал обладателем премии «Золотой глобус». Фильм отметили в номинации на лучший мини-сериал. Фильм Йохана Ренка показывает историю об аварии, случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986-м.
Сериал «Чернобыль» получил награду премии «Золотой глобус» в номинации на лучший мини-сериал

Исполнить роли основных персонажей доверили Джареду Харрису, Эмили Уотсон, Стеллану Скарсгарду. Последний был награжден за лучшее исполнение персонажа мужского пола второго плана. Среди драматических картин приз получила лента «Наследники». В списке комедий особо отметили ленту «Дрянь». Награда за исполнение роли женского персонажа досталась Оливии Колман за игру в сериале «Корона». Она исполняла роль Екатерины II.

Премия «Золотой глобус» выдаётся Голливудской ассоциацией зарубежной прессы, начиная с 1944 года. Награды деятелям кинематографа вручаются каждый год, и текущая церемония стала 77-й.

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Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:28

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