Копания Ford создала окна для слепых





Новое устройство может крепиться к окну транспортного средства, а затем применить особые сенсоры для анализа наружного рельефа. В итоге создаётся виртуальный макет пейзажа. Датчики реагируют на передвижение пальцев по стеклу и транслируют вибрацию, отвечающую глубине пейзажа. Суммарно девайс имеет возможность отправить порядка 250 разного рода колебаний к окну. Помимо этого, работа с девайсом обеспечивается голосовым помощником, реагирующим на команды о добавлении дополнительных настроек для транслируемой картинки.Итогом должна стать возможность слепым людям ощутить пейзаж за окном транспортного средства. На сегодня нет данных касательно цен на девайс и организации массовой сборки. Не исключается, что Ford станет производить специальные модели с предустановкой этого устройства.