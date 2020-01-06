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Дизайнер монстров в серии Silent Hill Масахиро Ито стал ключевым членом нового проекта

Масахиро Ито, прославившийся в игровой индустрии, как дизайнер монстров в серии Silent Hill, рассказал о новой работе. Программист стал ключевым членом нового проекта, название которого пока не раскрывается.

Масахиро Ито обнадёжил фанатов, опубликовав сразу несколько публикаций на своей странице в социальной сети Twitter. Иллюстратор написал: в настоящий момент он уже может сделать объявление о новой работе, к которой приступил, являясь ключевым членом проекта. Жанр не раскрывается, но, не исключено, что речь идёт об очередном хорроре. Игродел признался, пока у него нет права раскрывать детали, но надеется, что эту разработку не свернут, как это нередко бывает. Завершил свой анонс дизайнер публикацией концептуального изображения из его ранее отменённой игры. Речь идёт об ужастике, в котором события разворачиваются в России. Над ней мастер трудился во времена сотрудничества с Sony Interactive Entertainment. Судьба этого проекта весьма запутана. Его разработка велась в период с 2008 по 2010 год, но работа была свёрнута. Затем в 2012 году арт-директор из Японии использовал кадр с монстром в качестве фонового изображения для своего веб-сайта. Спустя 6 лет тот снова вспомнил о ней, а теперь опять использует рисунок, информируя о новинке, хотя неизвестно, сохранила ли идея свою концепцию.

Масахиро Ито прославился в первую очередь в качестве дизайнера монстров в самой первой части игры Silent Hill. Затем программист возглавил отдел, став художественным руководителем не менее успешных Silent Hill 2 и Silent Hill 3. В последнее время игродел занимался созданием существ в Metal Gear Survive и NightCry.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:09

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