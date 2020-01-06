Диетологи из Индии назвали продукты, утоляющие голод и способствующие похудению





По мнению экспертов, именно неутолимый аппетит заставляет людей переедать, что в итоге провоцирует набор веса. Поэтому на завтрак они советуют съедать яйца, белок в которых является главным материалом для “строительства” мышц. Также они подавляют гормон голода грелин, что позволяет снизить калорийность рациона. Диетологи советуют есть морковь, богатую клетчаткой. Она поможет уменьшить чувство голода и привести к минимуму выработку желудочной кислоты. Питательной также является малина, насыщающая организм полезными микроэлементами и дающая эффект сытости.Овсяная каша содержит нерастворимые волокна, что способствует похудению, а также этот продукт полезен для сердечно-сосудистой системы.