"Я начинаю дышать полной грудью": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах после развода





Бывшая участница "Дома-2" Нелли Ермолаева стала снова злиться на своих подписчиков. На своей странице в Instagram молодая мамочка рассказала, что уже начинает дышать полной грудью, каждый шаг в своей жизни она продумывает и совершает осознанно. Она отметила, что живет только искренними эмоциями, никого не обижая.Повышенного к себе внимания Нелли Ермолаева не понимает, отмечая, что многие выдвигают предположения, даже не зная всех подробностей. В ближайшие дни она планирует собрать всех друзей, приготовить печенье и глинтвейн,после чего посмотреть с компанией фильм.Стоит отметить, что поклонники тоже не понимают, за что Нелли Ермолаева злится, ведь она сама выставила ситуацию с разводом на всеобщее обозрение.