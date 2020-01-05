"Я начинаю дышать полной грудью": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах после развода
Звезда и экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах в своей жизни после развода. Несколько недель назад брюнетка призналась, что она и Кирилл Андреев подали заявление, что принялись активно обсуждать фанаты.
Бывшая участница "Дома-2" Нелли Ермолаева стала снова злиться на своих подписчиков. На своей странице в Instagram молодая мамочка рассказала, что уже начинает дышать полной грудью, каждый шаг в своей жизни она продумывает и совершает осознанно. Она отметила, что живет только искренними эмоциями, никого не обижая.
Повышенного к себе внимания Нелли Ермолаева не понимает, отмечая, что многие выдвигают предположения, даже не зная всех подробностей. В ближайшие дни она планирует собрать всех друзей, приготовить печенье и глинтвейн,после чего посмотреть с компанией фильм.
Стоит отметить, что поклонники тоже не понимают, за что Нелли Ермолаева злится, ведь она сама выставила ситуацию с разводом на всеобщее обозрение.
Бывшая участница "Дома-2" Нелли Ермолаева стала снова злиться на своих подписчиков. На своей странице в Instagram молодая мамочка рассказала, что уже начинает дышать полной грудью, каждый шаг в своей жизни она продумывает и совершает осознанно. Она отметила, что живет только искренними эмоциями, никого не обижая.
Повышенного к себе внимания Нелли Ермолаева не понимает, отмечая, что многие выдвигают предположения, даже не зная всех подробностей. В ближайшие дни она планирует собрать всех друзей, приготовить печенье и глинтвейн,после чего посмотреть с компанией фильм.
Стоит отметить, что поклонники тоже не понимают, за что Нелли Ермолаева злится, ведь она сама выставила ситуацию с разводом на всеобщее обозрение.